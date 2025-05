Reebok : un premier modèle avec le nouveau logo d’Angel Reese

Tout s’enchaîne pour Angel Reese depuis la reprise de la saison WNBA. Il y a deux jours, son sponsor Reebok dévoilait le tout nouveau logo de l’intérieure sophomore de Chicago. Un logo qu’on a ainsi retrouvé dès hier sur un nouveau coloris de la Reebok « Engine A » dédiée à la nouvelle terreur des raquettes en WNBA.

La partie avant de la tige en rose est complétée par du bordeaux à l’arrière, deux couleurs qu’on retrouve également sur la semelle, tandis que son nouveau logo ressort en rose sur la languette. La Reebok « Engine A » est un modèle qu’Angel Reese a l’habitude de porter, et qui se distingue notamment par sa semelle, composée d’une mousse infusée à l’azote et d’une mousse Superfloat an niveau du talon et de l’avant du pied, avec aussi un nouveau système d’amorti ERS.

La joueuse du Sky devrait rapidement arborer ce nouveau modèle sur les parquets WNBA, et le grand public aussi puisque la sortie de la Reebok Engine A x Angel Reese « Pretty Gritty » est annoncée pour le 4 juin aux Etats-Unis, au prix de 120 euros.

(Via SneakerNews)