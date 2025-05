Le grand retour de la Air Jordan 14 « Ferrari »

La Air Jordan 14 s’apprête à faire son retour accompagné de son emblématique coloris « Ferrari ». Par son design, la AJ 14 faisait déjà référence à la passion de Michael Jordan pour les voitures de sport, en particulier les modèles de la marque au cheval cabré. Ce coloris rouge flamboyant, agrémenté de noir et de jaune, s’inspirait pour sa part de la Ferrari 550 Maranello, un bolide aussi puissant qu’élégant, à l’image de la dernière chaussure portée par MJ chez les Bulls.

Onze ans plus tard, ce coloris est de retour, avec sa tige est en cuir suédé rouge vif, tandis que les détails noirs et les finitions en jaune, sur le talon et le haut de la languette, viennent renforcer le contraste et rappeler cette inspiration 100% « made in » Ferrari, à l’image du « Jumpman » latéral en forme d’écusson triangulaire, dans le style de celui de la mythique écurie italienne.

Côté technique, la Air Jordan 14 conserve sa structure d’origine : une semelle avec amorti Zoom Air sous l’avant du pied et sous le talon.

La Air Jordan 14 « Ferrari » est attendue pour le 11 juin aux États-Unis au prix de 210 dollars.

(Via SneakerNews)