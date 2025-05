Summer League : les Warriors dévoilent un plateau réduit

La septième édition de la California Classic Summer League se tiendra cet été les 5, 6 et 8 juillet au Chase Center, et il y a de grandes chances qu’on y croise à nouveau Bronny James, mais aussi sans doute le 2e choix de la future Draft. En effet, les Warriors ont annoncé qu’ils avaient invité le Heat, les Lakers et les Spurs. Chaque équipe affrontera les trois autres au cours de cet événement de trois jours.

La California Classic se déroule quelques jours avant la ligue d’été de Las Vegas (10-20 juillet), qui réunit toutes les franchises NBA, et en même temps que la Salt Lake City Summer League, organisée par le Jazz.

Depuis sa création, cette summer league a pas mal évolué puisqu’on comptait six équipes en 2023, puis huit en 2024, et il semblerait que l’on en revienne à un plateau plus modeste avec quatre équipes. A noter que ce sera la première fois que les Kings, qui accueillaient d’ailleurs l’événement il y a quelques années, ne prendront pas part à l’événement.