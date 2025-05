Un concours de sosies de Jalen Brunson pour gagner des places au Madison Square Garden

La victoire des Knicks contre les Pacers lors du Game 3 implique que les deux équipes retourneront à New York pour disputer la cinquième manche. Et un concours de sosies de Jalen Brunson a donc été organisé afin d’obtenir deux places pour aller voir le Game 5 au Madison Square Garden.

Ainsi, ce sont 15 fans des Knicks et un chien grimé en Jalen Brunson (!) qui se sont réunis dans Manhattan pour déterminer celui qui ressemblait le plus au meneur. Josh Hart a même pu participer à la décision finale, contacté par les créateurs de l’événement par téléphone.

C’est donc un fan des Knicks nommé Zachary Davidson qui repart avec le gros lot. Il a même confié que depuis que Jalen Brunson avait débarqué à New York, il avait été, à plusieurs reprises, confondu avec le meneur de jeu.

New York is having a Jalen Brunson Look-alike contest, so un serious bruh pic.twitter.com/qTVxS5gpzH

— Hoops (@HoopMixOnly) May 26, 2025