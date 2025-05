On commence la semaine par le retour sur le marché d’une paire « lifestyle » qui fait rimer classique avec mythique : la Air Jordan 4 ! C’est aujourd’hui le coloris « White Cement » qui est mis à l’honneur, avec sa tige en cuir pleine fleur et ses tissus premium mêlan blanc, gris tacheté et noir, notamment sur les œillets en TPU assurant un super maintien.

Le « Jumpman » apparait en rouge vif sur la languette, avec dessous l’inscription « Flight » en noir. On retrouve également une touche de rouge sous la semelle pour faire ressortir le « Nike » et la virgule. La Air Jordan 4 Retro « White Cement » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.