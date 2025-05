Le Pana ou la NBA pour TJ Shorts ?

Alors que l’Euroleague connaîtra son nouveau champion ce soir, à l’issue de la finale entre l’AS Monaco et le Fenerbahce, leurs adversaires s’activent déjà pour se renforcer. Ainsi BasketNews rapporte que TJ Shorts (1m75, 27 ans) finalise un accord avec le Panathinaïkos !

Selon Eurohoops, le meneur du Paris Basket disposerait d’une clause pour rejoindre la NBA, et on avait évoqué il y a quelques jours la piste des Grizzlies où son ancien coach, Tomas Iilosi, a été confirmé dans ses fonctions. Pour le club parisien, sur le point de perdre son entraîneur Tiago Splitter, ce serait une nouvelle perte énorme, tant Shorts a participé à l’éclosion de l’équipe depuis deux ans.

Pour sa première saison dans la plus grande compétition européenne, Shorts n’a pas déçu avec 19 points par match, à 52% de réussite aux tirs, ajoutant 7.3 passes et 2.6 rebonds de moyenne. Elu dans le meilleur cinq de l’année, Shorts pourrait rejoindre Kendrick Nunn, le MVP 2025 pour former le meilleur backcourt du Vieux Continent. A moins que Shorts ne prenne la suite de son compatriote.