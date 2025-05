LeBron James, l’éternel abonné aux All-NBA Teams

On n’en finit plus de compter les records de LeBron James. Toujours performant malgré ses 40 ans, et alors qu’il a débarqué très jeune en NBA, le « King » fait donc toujours partie des 15 meilleurs joueurs de la ligue…

Pour la 21e fois d’affilée, le meilleur marqueur de l’histoire a ainsi intégrer une All-NBA Team, et c’est évidemment un record, alors que Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan s’étaient arrêtés à 15 sélections.

Parmi les joueurs en activité, seuls Chris Paul, Stephen Curry et Kevin Durant ont également dépassé le seuil des 10 sélections dans les All-NBA Teams.

Pour rappel, LeBron James (Lakers) a été intégré dans la « All-NBA Second Team » cette saison, avec Stephen Curry (Warriors), Jalen Brunson (Knicks), Anthony Edwards (Timberwolves) et Evan Mobley (Cavaliers).

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jayson Tatum (Celtics) et Donovan Mitchell (Cavaliers) forment de leur côté la « All-NBA First Team » alors que ce sont James Harden (Clippers), Tyrese Haliburton (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Cade Cunningham (Pistons) et Jalen Williams (Thunder) qui ont été choisis dans la « All-NBA Third Team ».