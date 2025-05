Télévision | Le Game 1 entre les Pacers et les Knicks démarre très fort

Il faut remonter à LeBron James pour retrouver un Game 1 de la finale de la conférence Est qui attire autant de monde devant le petit écran. Le Game 1 entre les Knicks et les Pacers a ainsi attiré 6.6 millions de téléspectateurs sur TNT, la meilleure marque depuis le Game 1 entre les Cavaliers et les Celtics, en 2018 !

À l’époque, le duel entre la troupe du « King » et Boston avait attiré 7.24 millions de personnes sur ABC.

Évidemment, le scénario totalement fou de la rencontre a aussi aidé, puisqu’il y avait carrément 8.5 millions de téléspectateurs présents pour suivre la fin du match, dans les ultimes minutes et la prolongation.

La mauvaise nouvelle pour la NBA, par contre, c’est que le Game 1 entre le Thunder et les Wolves a lui été très peu suivi, avec seulement 5.4 millions de téléspectateurs sur ESPN et ESPN 2.

En dehors de 2020 et 2021, où les diffusions décalées ne permettent pas des comparaisons pertinentes, c’est le plus faible démarrage pour une finale de conférence Ouest depuis le duel entre Spurs et Grizzlies, en 2013. À l’époque, il n’y avait ainsi eu que 4.85 millions de personnes pour regarder la victoire de Tony Parker, Boris Diaw et compagnie.