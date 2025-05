Shai Gilgeous-Alexander ou pas, le Thunder reste une équipe d’élite

La course entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic pour le trophée de MVP de la saison régulière est terminée, et c’est le Canadien qui est officiellement vainqueur, ayant reçu son trophée des mains d’Adam Silver.

Pour les votants, il était ainsi compliqué de ne pas mettre en avant sa réussite à la fois individuelle et collective.

Mais Lev Akabas, de Sportico, a publié un graphique intéressant, sur la force collective du Thunder.

Car Shai Gilgeous-Alexander est, depuis 1994, le MVP dont l’équipe est la plus forte… quand il n’est pas sur le terrain. Sans lui, Oklahoma City présente ainsi un « Net Rating » (soit la différence entre le nombre de points inscrits et encaissés sur 100 possessions) de +8.4, qui monte à +16.0 quand il est sur le terrain.

Lorsqu’il est en jeu, la troupe de Mark Daigneault affiche ainsi un niveau exceptionnel mais, lorsqu’il ne joue pas, le Thunder reste une excellente équipe, seuls les Celtics (+9.4) et les Cavs (+9.2) affichant un « Net Rating » plus élevé en saison régulière que le Thunder sans Shai Gilgeous-Alexander…

Nikola Jokic, le plus « valuable » des MVP ?

Évidemment, ce n’est pas le cas pour tous les MVP. On voit que les Bulls de Derrick Rose en 2011 et les Rockets de James Harden en 2018 se débrouillaient aussi très bien sans leurs leaders.

À l’inverse, on voit aussi à quel point les Nuggets étaient dépendants de Nikola Jokic en 2022 et 2024. Et cette année encore, leur « Net Rating » était de -9.8 quand le « Joker » se reposait sur le banc, et +11.5 quand il jouait.

Avec un différentiel de +23.7 l’an passé, Nikola Jokic peut d’ailleurs être vu comme le plus « valuable » de tous les MVP depuis 1994, devant Karl Malone en 1996/97 (+21.9) et Stephen Curry en 2015/16 (+21.3).