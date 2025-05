Napheesa Collier signe chez Jordan Brand

Le basket féminin ne s’est jamais aussi bien porté auprès des équipementiers sportifs, qui continuent de faire de leur mieux pour rattraper leur retard afin d’exposer ses meilleurs talents. Après le retour en force des modèles signatures initiés par Puma avec Breanna Stewart, il y a eu le phénomène de la chaussure signature de Sabrina Ionescu, la Sabrina 1 et 2, qui a été l’une des plus portées en NBA cette saison.

Et ce mois-ci, c’est A’ja Wilson qui a pu dévoiler son premier modèle signature, la Nike A’One, une semaine avant la reprise de la WNBA.

Jordan Brand s’était jusque-là distingué en sortant sa « Jordan Heir », un modèle destiné au public féminin. La marque au Jumpman a franchi un pas de plus cette semaine en signant une joueuse emblématique de WNBA, Napheesa Collier.

Avec des « Jordan Heir » aux pieds

La star du Minnesota Lynx, double médaillée olympique, est bien plus qu’une machine à scorer puisqu’elle a également été parmi les fondatrices de la ligue 3×3 « Unrivaled » dont la première édition s’est déroulée à Miami de janvier à mars, raflant le titre de MVP au passage.

Napheesa Collier était jusqu’à présent sponsorisée par Nike, et avait même bénéficié d’un coloris à son nom sur la KD 15. Cette fois, on devra la voir le plus souvent avec des « Jordan Heir » aux pieds, à dominer comme elle l’a fait sur ses trois premières sorties cette saison, à plus de 28 points en moyenne.

Elle remplace numériquement Satou Sabally, qui a récemment quitté Jordan Brand pour adidas, et rejoint une équipe tout de même composée de 12 joueuses sponsorisées par la marque au « Jumpman », dont Rhyne Howard (Atlanta Dream), Dana Evans (Las Vegas Aces), Dearica Hamby (Los Angeles Sparks) ou encore Kia Nurse (Chicago Sky). Même si elle est la dernière arrivée, elle pourrait également à terme espérer entrer dans le cercle fermé des joueuses dotées d’un modèle signature. Affaire à suivre…