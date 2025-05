Le match d’ouverture de l’EuroBasket 2029 joué à Santiago-Bernabeu !

Luka Doncic en rêvait et la FIBA a exaucé son rêve : à un peu plus de trois mois du prochain championnat d’Europe (27 août – 14 septembre), les pays organisateurs de l’EuroBasket 2029 ont été annoncés ce jeudi. Il s’agit de l’Espagne, de la Grèce, de la Slovénie et de l’Estonie.

Comme en 2015, 2017, 2022 et 2025, quatre pays se partageront donc l’organisation de la 43e édition de l’Euro. Plus exactement, ce sont quatre villes qui accueilleront l’événement : Madrid, Athènes, Ljubljana et Tallinn. À noter que la phase finale du tournoi se tiendra dans la capitale espagnole.

Vers un nouveau record d’affluence ?

Le match d’ouverture de la compétition aura également lieu à Madrid et c’est le stade Santiago-Bernabéu, habitué à accueillir du football, et notamment les rencontres du Real Madrid, qui a été retenu pour l’organiser. L’occasion de battre un nouveau record d’affluence pour un match à l’EuroBasket, établi en France en 2015 lors de la finale entre l’Espagne et la Lituanie, avec 27 372 spectateurs.

Dans quatre ans, 80 000 personnes (!) pourraient ainsi se masser dans les tribunes du Bernabéu pour voir l’Espagne ouvrir le bal de « son » tournoi, contre un adversaire qui reste à déterminer. Cette compétition ne devrait pas manquer d’attirer les superstars, à l’image de Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, qui évolueront aussi à domicile pour la phase de poules en 2029.

À noter que l’Espagne avait déjà accueilli l’EuroBasket en 1973, 1997 et 2007. Pour la Grèce, c’était en 1987 et 1995. La Slovénie ne l’avait quant à elle pas organisé en dehors de 2013 (et cela avait souri à la France…), tandis que ce sera une grande première pour l’Estonie.