Dix ans, ça se fête ! Nike n’a pas manqué l’occasion de fêter le dixième anniversaire de la la Kobe 9 Elite High Protro « What The » en inondant à nouveau le marché de l’une des paires les plus singulières de la collection de Kobe Bryant.

La tige montante en Flyknit, signature de la Kobe 9 Elite, offre ainsi un maintien optimal. Le design asymétrique présente une combinaison de couleurs vives, avec des touches de vert, d’orange, de bleu et de blanc. Le col haut, inspiré des bottes de boxe, assure une stabilité renforcée, tandis que la semelle intermédiaire en mousse « Nike React » vient apporter sa dose de confort.

La Nike Kobe 9 Elite High Protro “What The” est disponible sur Basket4Ballers au prix de 240 euros. Comme pour les précédents coloris « Stockings » et « Masterpiece », le stock devrait rapidement s’écouler.