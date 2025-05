Cason Wallace a plus d’un tour dans son sac

Bien que très discret offensivement lors du Game 1 face à Minnesota, avec seulement 3 points et 3 tirs tentés, Cason Wallace a confirmé son importance dans la rotation de Mark Daigneault.

Première rotation du Thunder, le meneur/arrière est ultra précieux en défense, où il s’est mis en valeur face à Jamal Murray et Anthony Edwards notamment, mais il fait aussi parler sa polyvalence sur les phases offensives, en étant de plus en plus sollicité à la création, avec 7 passes au Game 1.

« C’est sympa de voir mon évolution à ce niveau. J’ai commencé dans un rôle différent et maintenant, j’en ai un nouveau », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse d’après entraînement hier. « Mais je dois garder le cap, je dois continuer à être présent [défensivement], jouer aussi dur que possible, et aussi longtemps que possible. Le coach et mes coéquipiers ont confiance en moi, je dois garder cette confiance [sur le terrain]. »

« J’ai encore beaucoup de choses dans mon jeu »

Et Cason Wallace rend bien la confiance qui lui est donnée, avec Alex Caruso, mais aussi Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Lu Dort pour former une ligne extérieure qui défend le plomb et coupe les lignes de passe.

« On doit continuer à être agressif et jouer notre jeu. Il faut absolument qu’on assure notre rebond. Tout ce qu’on a vu [lors du Game 1], il faut qu’on continue à le faire. Et même amplifier l’intensité ! », poursuit-il. « À ce niveau de compétition, on sait qu’aucune équipe ne va lâcher un match facilement, donc il faut accumuler les stops défensifs autant que possible. »

Fort d’une belle connexion avec Isaiah Hartenstein, qu’il a envoyé plusieurs fois au alley-oop durant ces playoffs, tant et si bien que ce dernier l’a comparé à Magic Johnson en rentrant aux vestiaires, Cason Wallace compte bien confirmer qu’il est la dernière pépite du GM Sam Presti, qui s’y connait en talent…

« C’est le jeu en NBA ! Tous les gars qui sont là ont été le n°1 de leur équipe avant, mais il faut savoir s’adapter. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas évoluer. On peut gravir des échelons de saison en saison. Mon frère a joué en G-League avant que j’arrive ici, donc j’ai vu à quel point il bossait, quelle motivation et quelle persévérance il fallait avoir. Je suis content d’être là où j’en suis. Mais j’ai encore beaucoup de choses dans mon jeu. »

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 21 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 1.6 0.9 0.5 0.5 6.8 2024-25 OKC 68 28 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.