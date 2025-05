Kenrich Williams, l’invité surprise du Thunder

Durant la saison régulière, Kenrich Williams était une rotation classique du Thunder, avec ses 16 minutes de moyenne. Puis, en playoffs, tout s’est arrêté. Il n’a eu le droit qu’à 38 minutes et quatre matches au total, étant envoyé sur le parquet quand les rencontres étaient pliées. Il n’y avait pas vraiment de raison de penser que les choses allaient évoluer dans cette finale de conférence face aux Wolves.

Mais Mark Daigneault l’a lancé en première mi-temps, puis confirmé en seconde, pour lui offrir un peu moins de dix minutes pour s’exprimer. « Mon travail en NBA, c’est d’être professionnel, d’être prêt », indique le joueur, qui va le prouver en inscrivant 8 points à 3/3 au shoot, avec deux paniers primés, et finir avec un +/- de +19 !

Le « travail invisible »

« Il n’a pas joué des minutes vraiment importantes depuis le dernier match de la saison régulière. C’était il y a cinq semaines », rappelle le coach du Thunder. « Il faut imaginer la quantité de travail invisible que cela demande pour rester en forme, pour entrer dans un match de playoffs, de finale de conférence, et pour être bon comme il l’a été. Là, ce travail se voit. C’est dingue. Il y a de la régularité, du professionnalisme, du mental. »

Plus encore que mettre des paniers et de bien défendre, Kenrich Williams a surtout impulsé quelque chose de plus fort pour son équipe, après une première mi-temps compliquée pour Oklahoma City.

« La première mi-temps était lente, on avait besoin d’énergie. Je voulais apporter ça », dit-il. « Ça a apporté du souffle à l’équipe », insiste Mark Daigneault. « Ils ont vu un joueur qui a été important cette saison mais n’a pas joué les deux premières séries de playoffs, qui a continué de se préparer. Et le voir faire ce match, ça donne beaucoup d’énergie. Elle n’était pas au niveau pendant un moment et lui, en seconde période, a changé ça. Le mérite lui revient, il a fait une prestation importante. »

Se maintenir prêt

Sa patience et son travail dans l’ombre sont ainsi récompensés.

« Il fut important. On le voit au quotidien, comment il se maintient prêt. Ce qui compte vraiment, c’est l’aspect mental. On peut faire beaucoup physiquement mais mentalement, il faut être prêt même en n’ayant pas joué les deux premières séries. Il a été énorme », commence Isaiah Hartenstein. « Je l’observe travailler au quotidien et face à ça, je sais qu’il sera prêt », poursuit Chet Holmgren. « Les coaches le voient de la même manière. Donc Mark Daigneault ne doute pas dès qu’il s’agit d’appeler son nom. On l’a vu dans ce match, il a été une étincelle des deux côtés du terrain, en mettant des gros shoots, en faisant des stops. Je ne suis pas surpris. »

Jalen Williams a également parlé des « nombreuses choses en coulisses » réalisées par son coéquipier qui, en vétéran, « montre l’exemple ». Shai Gilgeous-Alexander, lui, a conclu en mettant dans le même sac (de manière positive évidemment) Kenrich Williams et Isaiah Joe, auteur de 7 points et 8 rebonds en 13 minutes.

« Chaque série et chaque match sont différents. Les duels changent, il faut s’adapter. Ces gars jouent un soir pendant 30 minutes, puis aucune l’autre, mais ils sont prêts. On ne gagne pas ce match sans eux. Ils ont été au niveau qu’on a vu cette saison », conclut le Canadien.

Kenrich Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NOP 46 24 38.4 33.3 68.4 1.2 3.6 4.8 1.8 2.1 1.0 0.8 0.4 6.1 2019-20 NOP 39 21 34.7 25.8 34.6 1.3 3.5 4.8 1.5 2.3 0.7 0.6 0.5 3.5 2020-21 OKC 66 22 53.3 44.4 57.1 1.3 2.9 4.1 2.3 2.2 0.8 1.2 0.3 8.0 2021-22 OKC 49 22 46.1 33.9 54.5 1.5 3.0 4.5 2.2 1.7 0.9 0.9 0.2 7.4 2022-23 OKC 53 23 51.7 37.3 43.6 1.8 3.1 4.9 2.0 2.1 0.8 0.6 0.3 8.0 2023-24 OKC 69 15 46.8 39.7 50.0 0.9 2.1 3.0 1.3 1.5 0.6 0.5 0.1 4.7 2024-25 OKC 69 16 48.3 38.6 71.8 0.9 2.6 3.5 1.4 1.6 0.6 0.6 0.1 6.3

