La marche était trop haute pour le Connecticut Sun face aux Las Vegas Aces

Battues lors de leur entrée en lice face au New York Liberty (92-78), les Las Vegas Aces ont signé une deuxième sortie bien plus maîtrisée, et c’est le Connecticut Sun de Rachid Méziane qui en a fait les frais !

Ses joueuses ont été rapidement étouffées par la formation de Becky Hammon, entre le 15-4 d’entrée alimentée par la paire Young-Wilson, puis le 19-4 retentissant passé dans le deuxième quart-temps, marqué par le festival Jewell Loyd, qui a passé quatre paniers à 3-points sur la séquence pour porter la marque à 25-47 !

Difficile dans ces conditions pour le Sun de retrouver la lumière, d’autant que derrière Tina Charles (20 points), les relais ont été trop timides et la maladresse extérieure bien trop handicapante (3/17) pour espérer quelque chose. Dès la reprise, Jewell Loyd a lancé un 7-0 sur un nouveau panier à 3-points pour porter l’écart à +30 (29-59), permettant aux Aces de gérer la suite sans trop de problème pour s’imposer 87-62 à l’arrivée.

Une Jewell Loyd scintillante

Avec 20 points et un joli 6/9 de loin, Jewell Loyd a été la satisfaction de la soirée, même si Becky Hammon a également mis en avant la défense qui a permis aux siennes de prendre très vite le dessus.

« J’essaie de donner le meilleur de moi-même chaque jour, peu importe ma mission. Je suis probablement la personne la plus critique envers moi-même. C’est sympa d’avoir des gens qui continuent de m’encourager et avoir confiance en moi, donc je vais prendre ça du bon côté, même si je serai toujours là à me pousser », a déclaré la shooteuse recrutée cet hiver après avoir rendu un 2/10 au tir, à 1/6 de loin, lors du premier match face à New York. « Ce n’est que le deuxième match, donc je ne vais pas surinterpréter les choses plus que ça. Je vais juste rester concentrée pour progresser chaque jour. Ma routine a été la même pendant des années, donc je ne vais pas changer maintenant, et rester fidèle à qui je suis, tout en étant également la meilleure coéquipière possible ».

Le Sun encore en rodage

Clairement, la défaite inaugurale face aux Washington Mystics (85-90) fait mal pour le Connecticut Sun alors qu’il va falloir serrer les dents au regard du calendrier à venir, avec un déplacement à Minnesota, qui a remporté ses deux premiers matchs, puis à Indiana, la réception de Dallas avant d’enchaîner à Indiana puis à New-York.

Pour l’instant, l’heure est encore à l’apprentissage et à la mise en place d’une vraie alchimie collective.

« Je crois qu’on a trop respecté cette équipe de Las Vegas, et donc nous n’avons pas débuté le match en donnant le ton en défense. Elles ont scoré 20 points en première mi-temps juste sur de la deuxième chance, donc on a concédé trop de rebonds offensifs. On n’a pas réussi à ralentir certaines joueuses comme on l’aurait voulu. Bien sûr, ce sont des joueuses de niveau élite. On sait qu’on ne peut pas les stopper mais on voulait les limiter. Ce n’est pas que ça n’a pas marché, mais on n’a pas respecté ça. Encore une fois, nous devons apprendre de ce genre de match », a pour sa part déclaré Rachid Méziane après la rencontre.

Pour les Las Vegas Aces, la mise au point était nécessaire et le groupe va pouvoir travailler plus sereinement pour préparer la suite, à commencer par la réception de Washington ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.