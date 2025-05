Violenté dans les rues de New York, ce fan des Pacers se console avec une invitation de Tyrese Haliburton

C’est malheureusement la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, sur laquelle on voit les dérapages que peut causer l’effet de groupe. En l’occurrence, un groupe de « fans » des Knicks a eu la bonne idée de prendre à partie Hans Perez, un fan des Pacers, dans les rues de New York, en lui jetant des sacs poubelle pleins sur la tête et des détritus afin de marquer leur territoire et de le faire fuir.

Après 25 ans d’attente, les fans des Knicks ont malheureusement dérapé et ils ont cédé à une violence parfaitement inutile. À leur décharge (si l’on peut dire…), ils ont vu dans l’attitude d’Hans Perez, qui se baladait dans les rues de New York avec le maillot de Tyrese Haliburton, une provocation…

Le nouveau rebondissement a eu lieu lundi, lorsque l’incident est arrivé jusqu’aux oreilles de Tyrese Haliburton, et que le meneur des Pacers a décidé d’agir… en invitant Hans Perez à venir voir un match de la finale de conférence, à Indianapolis ! Au cours de l’émission « The Pat McAfee Show », Hans Perez, pompier dans la vie, a pu afficher sa ferveur pour les Pacers en montrant notamment son tatouage de la franchise sur son poignet, jusqu’à ce que Tyrese Haliburton n’intervienne pour lui annoncer la bonne surprise, une invitation pour le Game 4 en direct d’Indianapolis !

L’invité d’honneur du Game 4

« Tout le monde dans notre franchise veut s’assurer que l’on prend soin de toi », a déclaré Tyrese Haliburton lors d’un appel vidéo depuis Indianapolis après l’entraînement. « Toute l’équipe est impatiente de te rencontrer. C’est tout ce dont nous avons parlé, car tout le monde a vu la vidéo. Donc nous voulons te faire venir ici (…). J’ai apprécié la façon dont tu as géré ça, avec tellement de classe. Je sais que nous sommes dans une époque un peu folle. Et on apprécie que tu aies montré ton amour pour la franchise et pour moi, ça signifie beaucoup pour moi. Quand j’ai vu la vidéo, j’étais choqué, je ne pouvais pas croire ce que j’étais en train de voir. Et donc on est heureux de t’avoir retrouvé et qu’on va pouvoir se rencontrer la semaine prochaine ».

La balle est maintenant dans le camp d’Hans Perez qui va devoir se libérer de son travail pour pouvoir être présent pour le Game 4 qui aura lieu mardi prochain.

« Je dois encore en discuter mais je suis sûr qu’on va réussir à trouver un terrain d’entente ! », a-t-il conclu. De quoi rajouter un peu de piment à une série qui n’en manquait déjà pas…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.