Shai Gilgeous-Alexander très fier de la réaction de Jalen Williams

Une réaction était attendue de sa part. Et Jalen Williams, qui avait à peine dormi en amont du match en raison de l’adrénaline, a parfaitement répondu aux enjeux de ce Game 7. Et ainsi effacé une rencontre précédente durant laquelle il était passé à côté (6 points à 3/16 aux tirs…).

« Il a sorti le grand jeu quand on en avait le plus besoin et c’est ça qui fait de toi un joueur d’élite dans cette ligue », résume Shai Gilgeous-Alexander en s’adressant directement à son coéquipier – All-Star pour la première fois cette saison – en conférence de presse.

Alors qu’il n’avait dépassé qu’à une reprise la barre des 20 points dans cette série, « J-Dub » a signé 24 unités (10/17 aux tirs), 7 passes et 5 rebonds, avec un +35 au score lorsqu’il était en jeu. Surtout, son activité dans le second quart-temps a fait basculer la rencontre de sa formation.

Denver avait viré en tête après 12 minutes, avant de prendre un sérieux bouillon de 19 points (39-20) dans la période suivante. L’ailier a inscrit 17 points dans cette séquence, dont un paquet de paniers de transition et contre-attaque. À l’instar de son ballon volé devant Nikola Jokic avant de filer au dunk.

Une progression mentale

Son coach a vu chez lui « une grande intensité, surtout au début. Il a clairement fait l’effort conscient d’utiliser sa vitesse et sa puissance. Il a appuyé sur l’accélérateur dès le coup d’envoi ce soir. Quand on parle de rebondir, aucun joueur ne joue de manière exceptionnelle chaque soir dans une série aussi disputée en playoffs. Jokic est aussi bon que n’importe qui, évidemment, lui non plus n’a pas été exceptionnel à chaque match de la série. »

Une façon de relativiser les performances aléatoires de son joueur qui, lors du tour précédent face aux Grizzlies, s’était montré beaucoup plus constant (quatre matchs à 20 points ou plus). « Il est dans sa troisième année, il reçoit un peu plus de critiques à ce sujet, c’est difficile de performer en playoffs. Mais il se relève à chaque fois. Il l’a fait l’année dernière lors de la série contre Dallas », poursuit son coach.

Il pense ici à sa sortie à 22 points lors du Game 6 face aux Texans, qui n’avait toutefois pas suffi à éviter l’élimination au second tour. « C’était son meilleur match après des moments difficiles, et ce soir, c’était son meilleur match après des moments difficiles aussi », juge Mark Daigneault.

Le genre de réaction qui démontre, selon « SGA », la progression du joueur dans son approche. « Son évolution en tant que joueur de basket, on l’a vue toute l’année, mais sa progression mentale a été encore plus impressionnante pour moi. Il n’aurait pas joué de la manière dont il a joué aujourd’hui l’année dernière. Le voir faire ce pas en avant, c’est vraiment un moment de fierté pour moi », termine le Canadien en complimentant son « frère ».

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.