Numéro 1 de la saison régulière, le Thunder accueille les Nuggets dans un Game 7 qui s’annonce passionnant et indécis. Les deux formations se sont rendu coup pour coup pendant six manches, et ce soir, à partir de 21h30 (heure française), ce sera l’épilogue de cette demi-finale de la conférence Ouest.

C’est à suivre sur beIN Sports 1 avec, à la mi-temps, Nicolas Batum en interview. Bon Game 7 à toutes et tous.