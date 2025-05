Adidas met le paquet sur Anthony Edwards après avoir perdu Damian Lillard, James Harden et Donovan Mitchell en route sur ces playoffs. Après la version « Pastel » portée en début de campagne, cette A.E. 1 Low baptisée « Metal Grey » pourrait bien être le coloris de cette finale de conférence face aux XXX pour « Ant Man ».

En mode « loup gris », le coloris se présente en différentes nuances de gris, avec seulement le logo adidas sur le talon et celui du joueur sur la languette ressortant en blanc.

Après la A.E. 1 Low « Tie Dye », ce nouveau coloris est être le neuvième disponible en France. La AE 1 « Metal Grey » est à retrouver sur Basket4Ballers depuis ce week-end, au prix de 110 euros.

Notre verdict de la A.E. 1 Low

La sortie d’une nouvelle ligne signature est toujours un gros enjeu pour les joueurs concernés mais aussi pour leurs équipementiers, invités à innover tout en restant irréprochables niveau performance. En ce sens, adidas a réussi son pari en ayant su créer une identité forte pour la première chaussure signature d’Anthony Edwards.

Le modèle colle parfaitement aux caractéristiques techniques du joueur, qui a besoin de liberté de mouvement et d’une chaussure à même d’accompagner ses appuis les plus explosifs, avec une semelle axée sur le dynamisme et la réactivité. L’autre point fort de la A.E. 1, c’est que la paire accroche aussi bien au sol qu’à l’œil. Son design singulier aux courbes futuristes lui a ainsi permis de se démarquer tout de suite sur le marché.

Vendue à un prix abordable, la A.E. 1 a bel et bien tous les atouts pour permettre à cette nouvelle ligne de s’installer durablement dans le paysage des « signature shoes » de la ligue.