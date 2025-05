Pour lire le jeu, Anthony Edwards s’inspire de Michael Jordan et Kobe Bryant

C’est une scène bien connue, surtout pour les parents. « On dit à un enfant de ne pas manger le chocolat et il en a plein le visage. On lui demande s’il a mangé le chocolat et il dit non. Alors qu’on vient de lui dire de ne pas le faire ! », raconte Chris Hines, l’assistant qui travaille beaucoup avec Anthony Edwards. Pourquoi cette déclaration ? « C’est tout lui, ça », ajoute Chris Hines pour ESPN.

L’arrière des Wolves a un talent fou, des facilités techniques et physiques indéniables, mais encore beaucoup de choses à apprendre, notamment dans la lecture du jeu. « Parfois, je ne reconnais simplement pas ce que l’autre équipe fait », confessait-il récemment, en ajoutant que Donte DiVincenzo l’aide dans ce domaine.

« Il comprend bien l’histoire du basket et comment il peut l’utiliser pour lui »

Anthony Edwards est conscient qu’il ne peut pas faire les choses tout seul, qu’il doit déléguer, faire des passes face à la défense. Mais comme l’enfant face au chocolat, parfois, il ne résiste pas. Pour lui faire encore mieux comprendre ce point précis, Chris Hines prend deux exemples parfaits : Michael Jordan et Kobe Bryant.

« Il me dit toujours que Jordan avait Steve Kerr. Il me dit des choses comme ça, pour que je fasse confiance à mes coéquipiers », dit le joueur. « Il avait John Paxson aussi », ajoute l’entraîneur de « Ant ». « LeBron James avait Boobie Gibson. Des joueurs qui vont mettre des shoots comme ça. S’il n’étudie pas cela, il va continuer de foncer dans le mur. »

Observer les deux meilleurs arrières de l’histoire du basket affronter puis dépasser ces difficultés, c’est une excellente manière de lui faire entrer cette idée dans la tête. « C’est une bonne transition pour lui », poursuit Chris Hines. « On regarde des images de Kobe qui trouve Rick Fox. Edwards ne sait pas qui est Fox, il n’en a aucune idée. Mais il voit qu’il marque le tir. Il comprend bien l’histoire du basket et comment il peut l’utiliser pour lui. »

Parfois, le bon choix, c’est lui-même

Ses premières fois en playoffs, dans les fins de matches serrés, l’arrière voulait « gagner le match tout seul » confesse-t-il. « Quand on est enfant, qu’on regarde les matches, on se dit toujours qu’ils marquent toujours les gros shoots. Alors que parfois, ils font l’extra passe. Ils font le bon choix », constate Anthony Edwards, qui a visiblement beaucoup appris aussi l’été dernier.

« Il parle de Team USA plus que de n’importe quel sujet, et il parle beaucoup. Je pense que ça a ouvert un nouveau monde pour lui », glisse Mike Conley. « C’est l’équilibre qu’il doit trouver, parce qu’il est un joueur agressif et on lui dit toujours de l’être, de ne pas forcément penser à nous. Il s’agit pour lui de saisir que, toujours en mode attaque, il doit aussi réfléchir. Quand l’aide arrive, saura-t-il trouver une porte de sortie ? C’est ce qu’il est en train de faire. »

Avec des rechutes parfois. « Toutes les trois possessions, je vais shooter à 3-pts. Surtout en fin de rencontre », admet-il, comme ses glorieux aînés qui avaient aussi tendance à forcer parfois, portés par leur talent et leur esprit de compétition. « On lui dit de faire le bon choix et, un jour, il m’a répondu que peut-être c’était lui le bon choix. Il n’a pas tort », conclut Chris Finch.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.