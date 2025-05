Shai Gilgeous-Alexander : « Soit ton rêve continue, soit il s’arrête »

La bataille des deux favoris pour le trophée de MVP a encore atteint des sommets cette nuit avec un Shai Gilgeous-Alexander « clinic » en première période, mais en manque de soutien dans les moments importants, à l’inverse d’un Nikola Jokic très bien entouré. Le leader du Thunder a été à la hauteur de l’événement avec ses 32 points à 11 sur 16 aux tirs, mais ses coéquipiers ont beaucoup arrosé à 3-points, et son premier Lieutenant, Jalen Williams s’est méchamment troué : 3 sur 16 aux tirs !

« C’est la vie, c’est le basket. Ce n’était pas sa soirée, clairement. Mais ce qu’il y a de mieux, c’est qu’il a une opportunité de tout changer » réagit SGA à propos de son coéquipier. « S’il fait un gros match la prochaine fois, personne ne se souviendra de celui-ci, personne ne s’en souciera, et lui non plus. Il doit juste se préparer pour la prochaine opportunité. Je dis toujours aux gars qu’il y a toujours quelque chose à venir, et il a très bien appris de ses expériences toute l’année, donc je ne m’en fais pas pour lui. »

S’amuser et jouer librement

Souriant dans la défaite, comme après le Game 3, Shai Gilgeous-Alexander ne voit que le bon côté des choses : l’idée de jouer un Game 7, « les deux plus beaux mots du basket ». « C’est marche ou crève… C’est pour ça qu’on joue, c’est pour ça qu’on travaille toute notre vie. Soit ton rêve continue, soit il s’arrête. Tu donnes tout sur le terrain et tu acceptes le résultat. Je suis vraiment excité par cette opportunité. »

Et quand on lui rappelle que les Nuggets ont l’habitude de disputer des Game 7, et que l’expérience aura un rôle essentiel, il répond : « C’est que du bonheur, et c’est le plus haut niveau d’intensité auquel tu puisses jouer. Mais en même temps, ça reste du basket. Il faut aller sur le terrain, s’amuser, jouer librement, et laisser les choses se faire. Mais surtout, il faut jouer libre et avec confiance ».

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.