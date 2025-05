Deux nouveaux coloris pour la Nike A’One de A’ja Wilson

Après le succès de la Sabrina 2 de Sabrina Ionescu, Nike espère créer le même engouement autour de la A’One, premier modèle signature de A’ja Wilson, et fait le nécessaire pour que son lancement soit en réussite. Alors que la WNBA revient en force ce week-end, la chaussure signature de l’intérieure des Las Vegas Aces a bénéficié non pas d’un mais de deux nouveaux coloris.

On retrouve d’abord la version « Indigo Girl » aux différentes nuances de bleu allant jusqu’au bleu turquoise pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne. L’autre coloris baptisé « Pearls » alterne quant à lui entre blanc et gris, avec cette fois une virgule en gris métal.

La Nike A’One veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

Les deux nouveaux coloris de la Nike A’One sont à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.