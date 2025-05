Buddy Hield déclare sa flamme aux Warriors

L’heure est aussi venue pour Buddy Hield de tirer le bilan d’une saison un peu folle. Après avoir terminé la saison dernière à Philadelphie, le sniper des Bahamas vient de boucler sa première année en tant que joueur des Warriors. Au fil des mois, l’ailier s’est montré de plus en plus à l’aise, jusqu’à ce que l’arrivée de Jimmy Butler ne vienne changer la dynamique de l’équipe, avec en point d’orgue des playoffs où il aura été important, tant en attaque… qu’en défense !

Parmi les « role players » qui ont tenu leur rang aux côtés du trio Curry-Butler-Green, Buddy Hield a profité de son interview de fin de saison pour déclarer son amour aux Warriors. Pour lui, cette saison a tout simplement été la meilleure de sa carrière, avec pour la première fois une aventure digne de ce nom en playoffs.

« Je n’ai jamais été aussi heureux de jouer au basket, et c’est ce que je dis aux gars : cette saison est passée si vite grâce au plaisir que j’ai pris. Il y avait beaucoup de joie d’être aux côtés de Steve Kerr et ce groupe, entouré par les joueurs et le staff. Tout le monde m’a fait me sentir comme chez moi », a-t-il déclaré. « La plupart des équipes pour lesquelles j’ai joué, j’avais l’impression que c’était très long, à me demander quand j’allais partir de là. Et là, c’est passé tellement vite. Dans cette franchise, je n’ai jamais eu ce sentiment un seul jour, de me dire : ‘J’ai hâte que l’été arrive’. Là, je suis presque fou de devoir aller profiter de mon été, parce que j’ai pris tellement de plaisir à jouer. C’était tellement fun de jouer des matchs qui comptent, de se préparer chaque jour pour le match de playoffs. Et j’ai vraiment aimé être ici ».

Un avenir qu’il ne voit qu’à Golden State

Buddy Hield est également revenu sur le moment qui a fait basculer la saison du bon côté, lorsque Jimmy Butler a posé ses valises à Oakland il y a trois mois. Qui sait ce que les Warriors auraient pu viser si les blessures n’avaient pas handicapé l’équipe sur la fin, avec le pépin à la cuisse de Stephen Curry qui a précipité la chute du groupe…

« C’était très facile d’ajouter Jimmy, parce que c’est un vrai joueur de basket. Il sait ce qu’il faut faire pour gagner. Il connecte les deux côtés du terrain et le groupe en dehors, il connaît parfaitement les rouages de la NBA », a-t-il rappelé. « Ce qui a précipité notre chute par rapport à ce qu’on envisageait pour cette année, ça a été la santé. On ne saura jamais ce qui aurait pu se passer si le numéro 30 était resté sur le terrain. J’aime nos chances lorsqu’il est là. Parfois, les blessures font partie du jeu. Ce qu’il fait pour cette équipe, c’est énorme. Dans le Game 1, lorsqu’il est sur le terrain, ça change beaucoup pour nous. Jimmy a été d’un grand apport. Il n’y a pas besoin de beaucoup se connaître avec lui, parce qu’il connaît déjà le jeu, il comprend les gens et nous comprend en tant que basketteur. Avec Stephen Curry et Draymond Green, ils se complètent vraiment bien ».

Reste la question qui va se poser pour lui au cours de l’été : Buddy Hield sera-t-il encore un Warrior la saison prochaine ? À 32 ans, le shooteur a encore deux années de contrat garanties à un peu plus de 9 millions de dollars la saison, et même une « player option » à 10.1 millions de dollars pour 2027/28. Comme il l’explique bien, son profil fait que sa cote reste intéressante en NBA si Golden State désirait s’en séparer. Même si l’intéressé souhaite clairement rester.

« Pour être honnête, on voit la valeur du « spacing » pour cette équipe, il ne peut pas y avoir que Stephen Curry. On a vu comment Minnesota m’a défendu quand il n’était pas là. La valeur du « spacing » et du tir extérieur est vraiment importante dans cette ligue et pour cette équipe. Donc je veux être ici pour toujours, jusqu’à ce qu’on n’ait plus besoin de moi », a-t-il lancé. « Je sais aussi que c’est un business, mais j’aime être ici (…) J’ai l’impression d’avoir noué une bonne relation avec tout le monde. J’aime être entouré de ces joueurs, et je suis sûr que l’inverse est réciproque. Rien n’est jamais garanti, mais mon souhait est de rester ici. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.1 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 1.9 1.1 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GOS 82 23 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.