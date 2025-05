Jordan Brand sort du lourd pour la Luka 4 « Gone fishing »

Enfin, la Jordan Luka 4 est de retour sur le devant de la scène avec la sortie d’un troisième coloris. Baptisé « Gone Fishing », il fait référence à la passion de Luka Doncic pour la pêche, l’une de ses activités préférées lorsqu’il est de retour dans son pays natal, qu’il ne manque jamais de mettre en avant.

La tige offre un assortiment de couleurs inédit avec du rose, du vert pâle et un dégradé allant du jaune à l’orange. La languette noire fait ressortir le logo du joueur, entre rose et orange, mais c’est au niveau du talon qu’on trouve la touche singulière de ce coloris avec un motif illustrant deux poissons pour composer le « LD » du logo du meneur des Lakers. On retrouve également un pendentif accroché aux lacets avec un « Jumpman » accroché àun poisson.

Sur cette Jordan Luka 4, la mousse en Cushlon et l’unité Zoom Air à l’avant du pied est censé apporter le confort et le dynamisme de la semelle, le dispositif étant complété par une plaque IsoPlate. Le revêtement extérieur ressort de façon translucide sur toute la longueur.

La Jordan Luka 4 « Gone Fishing » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. Pour accompagner ce troisième coloris, Jordan Brand a également sorti une collection textile comprenant un tee shirt et un short, à retrouver également sur B4B.