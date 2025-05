Devin Booker et les Suns sont déjà en vacances depuis bientôt un mois mais Nike est toujours sur le pont ! La marque à la virgule vient de ressortir un nouveau coloris de la Book 1, avec un nouvel hommage à la ville de Phoenix.

Baptisé « The Valley », il se présente avec une tige blanche classique ornée de finitions aux couleurs des Suns, avec notamment un « Swoosh » orange aux contours en violet, Le motif présent sur la languette, illustrant un soleil et l’inscription « Book » apparaît également en violet, tout comme l’inscription « Chapter One » sur le talon. Le numéro 1 de Devin Booker ressort également en orange.

Comme annoncé, la Nike Book 1 « The Valley » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros.