Quand la KD 18 rend hommage à la Nike Air Bakin

Kevin Durant et les Suns n’ont pas pu accéder aux playoffs cette saison, mais le « buzz » autour de la KD 18 continue d’être alimenté par Nike, qui s’apprête à sortir un nouveau coloris « DMV Drive ».

Il s’agit d’un hommage à la Nike Air Bakin et son coloris emblématique qu’on retrouve ici, entre rouge-orange, jaune et noir pour habiller la tige. Le logo du joueur sur la languette, la pastille « Easy » sur le talon, les lacets et les contours du « Swoosh » ressortent ainsi en jaune. C’est également l’un des premiers coloris de la KD 18 porté par Kevin Durant cette saison, dès la fin février, à l’occasion d’un match face aux Pelicans.

Sa sortie est imminente puisqu’elle est annoncée pour demain aux Etats-Unis, au prix de 150 dollars.

Notre verdict de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : « Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant ». Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

(Via NiceKicks)