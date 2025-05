Alors que les Celtics s’inquiètent pour Jayson Tatum, on peut logiquement se demander si l’ailier va pouvoir porter ce nouveau coloris 100% rose de sa troisième chaussure signature, la Jordan Tatum 3.

La tige, composée de différents revêtements, et la semelle optent ici pour plusieurs tons de rose, délimitées par des bandes blanches. Avec les finitions habituelles, comme le logo « JT » sur la languette ou le numéro 0 à la base du talon, on peut également lire « Put ’em in a blender » sur les deux tirettes.

La Jordan Tatum 3 « Put ’em in a blender » est déjà en vente sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.