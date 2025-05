Pour les Cavaliers, une soirée dans l’enfer de l’Indiana

À l’approche de la pause, la Gainbridge Fieldhouse s’est transformée en véritable chaudron. Il restait trois minutes à jouer dans cette première période quand les Pacers, qui menaient déjà de 24 points (61-37), ont mis un coup d’accélérateur terrible pour les Cavaliers.

Durant ces trois minutes, les locaux allaient faire preuve de la plus grande application en attaque et faire souffrir la défense d’en face.

Myles Turner a été particulièrement inspiré sur cette séquence avec 11 points, sur la base de trois paniers à 3-points. Donovan Mitchell et les siens n’arrivaient eux pas à mettre un pied devant l’autre en attaque.

Les Pacers ont signé un 19-2 avant de rentrer au vestiaire sur un score tout bonnement irréel (80-39) à ce stade de la compétition. « Une domination totale de leur part est vraiment l’histoire du match », résume en quelques mots Kenny Atkinson dont l’équipe, qui n’a jamais mené dans ce match, a fini par s’incliner de « seulement » 20 unités (129-109). En ayant au préalable perdu Donovan Mitchell en cours de route, comme si cela ne suffisait pas.

« Ce n’était pas une histoire de tactiques, ils nous ont dominés dans toutes les facettes du jeu et c’est comme ça que tu obtiens un match à 20, 30 points. Ils ont dominé avec leur force. Ils ont élevé leur jeu à un autre niveau. On ne l’a pas égalé. On en a parlé, on savait que ça allait venir », regrette le coach qui n’exagère en rien en décrivant cette domination.

Revenir dans l’Indiana pour le Game 6

Les Pacers ont converti 19 tirs de plus (49-30), généré 17 passes de plus (37-20), inscrit 26 points de plus dans la raquette (58-32) ou encore perdu deux fois moins de ballons (11-22). Comment expliquer de tels écarts ? «Je ne sais pas… On essaie de se préparer pour ces choses, de préparer les gars mentalement, mais pour je ne sais quelle raison, ils ont évolué à un autre niveau », poursuit le technicien des Cavaliers.

Celui-ci estime que son équipe a encore été dominée dans le rapport physique. « On joue sur demi-terrain en attaque, ils nous ont poussés à l’extérieur. On ne pouvait pas aller dans nos ‘spots’. C’était vraiment de la domination physique », lâche celui qui a essayé d’être positif avec ses joueurs à la mi-temps en leur demandant de continuer à batailler avec classe malgré l’écart.

Puis, sur une note de confiance, il ajoute : « Écoutez, on a deux des trois prochains matchs à domicile. On est excellent à domicile. » À condition évidemment de commencer par gagner le Game 5, et d’oublier les deux défaites inaugurales de la série dans l’Ohio. « (Il faut) gagner le prochain et voir si on peut revenir ici pour le Game 6 », termine plus prudemment Kenny Atkinson après cette soirée en enfer.