La présaison en WNBA continue de livrer son lot d’enseignements, et la rencontre Phoenix – Golden State a confirmé qu’il allait falloir compter sur le duo de « Frenchies », Carla Leite et Migna Touré.

Alors que le Mercury virait à +7 à la pause (36-29), les Valkyries ont progressivement remonté la pente, et les deux « rookies » en ont profité pour se montrer. Carla Leite (11 points) s’est notamment illustrée avec deux paniers à 3-points en fin de troisième quart-temps et en début de quatrième pour faire passer son équipe devant (60-59).

Le plein de confiance avant le début de la saison régulière

Ce fut ensuite au tour de Migna Touré de finir fort en scorant 7 de ses 19 points dans les trois dernières minutes du match, dont un 3-points « clutch » à 45 secondes de la fin pour assurer la victoire (84-79) avec l’aide de la Belge Julie Vanloo. Il fallait au moins ça pour battre le Mercury d’Alyssa Thomas et Satou Sabally (15 points chacune).

« On se donne à fond, collectivement et individuellement, pour faire avancer ce projet, ce qui nous fait grandir chaque jour. Aujourd’hui, ça a été un exemple de qui nous sommes, à progresser jusqu’au bout et ne jamais lâcher », a notamment déclaré Migna Touré, qui fait la une du site officiel de la WNBA ce matin.

Après ce deuxième et dernier match de préparation, les Golden State Valkyries vont entrer dans le vif du sujet samedi prochain avec la réception des Los Angeles Sparks pour leurs grands débuts en saison régulière.