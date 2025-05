Les Warriors plombés par les fautes de Draymond Green

Même si les Warriors étaient menés au moment de la 6e faute de Draymond Green, son problème de fautes a clairement plombé l’équipe en deuxième période. Avec quatre fautes dès le milieu du 3e quart-temps, il était dans l’incapacité de freiner Julius Randle et de se projeter sur les aides à son retour sur le parquet au début du 4e quart-temps.

Prudent en défense, il se fait siffler sa 5e faute sur un accrochage de maillot sur Julius Randle pour l’empêcher d’aider sur un drive de Jonathan Kuminga. À vitesse réelle, personne n’avait vu ce geste, mais Chris Finch demande un challenge, et les arbitres sifflent la 5e faute de Draymond Green, et annulent les lancers de Jonathan Kuminga !

Puis, après le temps-mort, sans doute pour se rattraper, il décide de contester une tentative de dunk ligne de fond de Jaden McDaniels. C’est risqué avec cinq fautes, et s’il évite le dunk, Draymond Green écope de sa 6e faute. Et comme Steve Kerr n’a plus de « challenge », Draymond Green est exclu !

« C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde, sans doute le meilleur de notre équipe. Quand il n’est pas sur le terrain, c’est juste différent » rappelle Jimmy Butler à propos de cette sortie pour six fautes. « Il n’y a plus personne pour organiser la défense comme lui, pour switcher sur tout, attraper chaque ballon qui traine et prendre des rebonds. Mais même quand il sort, on doit mieux faire. »

Steve Kerr « fairplay »

Même s’il ne conteste pas vraiment les 5e et 6e fautes plutôt sévères, Steve Kerr a un regret : d’avoir grillé un « challenge » sur la 4e faute. « Ses fautes ont clairement pesé. Deux d’entre elles ont été challengées – une par nous, une par eux. La quatrième, sur un contact où on pensait que Randle était passé en force – on pensait que ça valait le challenge. Mais on n’a pas eu le coup de sifflet. Et la sixième faute, en fin de match, était aussi difficile à accepter en regardant le ralenti. Mais c’est le jeu. Ils ont mieux joué dans le quatrième quart-temps, et ils méritent la victoire. »

La seule bonne nouvelle, c’est que Draymond Green n’a pas pris de technique, et son compteur reste bloqué à cinq. A la septième, c’est un match de suspension.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.