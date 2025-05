Bobby Portis : « Giannis Antetokounmpo a le sang vert »

Et de trois ! Voilà maintenant trois saisons de suite que Milwaukee se casse les dents sur le premier tour. Cette saison encore a été accompagnée de son lots de péripéties malgré la victoire en NBA Cup face au Thunder qui aurait pu être l’acte fondateur d’une grande saison. Finalement, les Bucks n’ont jamais trouvé leur rythme de croisière.

Et entre les transferts (Khris Middleton remplacé par Kyle Kuzma) et les problèmes de santé de Damian Lillard, la troupe de Giannis Antetokounmpo n’était simplement pas assez armée pour aller loin lors des playoffs.

Une saison entre déception et fierté

Invité du podcast « Run it Back », Bobby Portis a été amené à faire le point sur cette saison délicate, lui qui a également manqué à ses coéquipiers durant 25 matchs pour avoir failli à un contrôle antidopage…

« Cette saison pour nous, ça a été les montagnes russes. Après le départ qu’on a fait, à 2v-8d, on a réussi à changer la dynamique, puis on s’est retrouvé à Las Vegas où on a gagné la NBA Cup, ensuite je me fais suspendre, puis Khris Middleton se fait trader contre Kyle Kuzma, puis Damian Lillard se retrouve avec un caillot sanguin, puis il se rompt le tendon d’Achille… C’est un ensemble de choses. À l’arrivée, on se fait encore éliminer au premier tour face aux Pacers, ça fait beaucoup pour nous », s’est-il remémoré. « Mais même malgré ce grand tourbillon, on reste reconnaissants de pouvoir jouer au basket. On ne peut pas gagner chaque année, même si c’est notre objectif à chaque début de saison, trouver un moyen d’aller au bout, de gagner et de tenir jusqu’en juin. On a encore fini un peu trop tôt cette année, mais je reste fier de mes gars, de la façon dont on s’est battus, et de la façon dont on est restés ensemble malgré les hauts et les bas. C’était fun, même si on n’a pas atteint notre but. La saison a quand même été sympa, surtout quand je suis revenu de suspension, ces huit matchs que j’ai pu jouer avec eux. C’était vraiment fun de faire partie de ça ».

Comme la question est sur toutes les lèvres depuis l’élimination des Bucks, Lou Williams n’a pas pu s’empêcher de la poser à Bobby Portis : que va faire Giannis Antetokounmpo cet été ? Le contrat mirobolant courant jusqu’en 2028 n’offre guère de marge de manœuvres, même s’il y aura forcément des candidats pour essayer de le récupérer.

Giannis Antetokounmpo restera-t-il « loyal » aux Bucks ?

Pour Bobby Portis, il faut d’abord laisser le temps au « Greek Freak » de digérer un tel final, alors que les Bucks menaient de quatre points à moins de 20 secondes de la fin de la prolongation dans le Game 5…

« Je comptais lui en toucher deux mots dans quelques semaines, juste pour laisser le temps que la saison se termine. Parce que je ne vais pas mentir, ça fait mal de perdre de la façon dont on a perdu, surtout quand tu es devant et que tu finis par perdre . Ce qui me fait me sentir un peu mieux, c’est de voir qu’ils ont fait la même chose aux Cavs (…). On n’est plus les seuls à l’avoir vécu ! », a-t-il glissé.

Le poste 4 a fini par donner son avis sur la situation, en indiquant que Giannis Antetokounmpo pourrait se laisser tenter de rester afin de marquer encore un peu plus l’histoire de la franchise du Wisconsin, avant de se questionner sur la faisabilité d’un potentiel trade.

« Je pense juste que Giannis a le sang vert. Il transpire la loyauté, et il a dans le sang cette volonté de faire une carrière à la Tim Duncan, Kobe Bryant ou Stephen Curry, ce genre de carrière où tu ne joues que pour une seule franchise », a-t-il confié. « Bien sûr, ça peut bien sonner d’entendre que Giannis va quitter l’équipe pour en rejoindre une autre. Mais réellement, si tu venais à le trader, d’un point de vue business, sachant qu’il va tourner autour de 58-60 millions de dollars la saison, ça veut dire que tu dois l’échanger contre toute ton équipe pour pouvoir le récupérer ! Et il te faudra tout de même mettre des joueurs autour de lui afin de pouvoir te battre pour le titre. Et donc si tu fais ce choix, tu pourrais te retrouver dans la même situation que les Bucks. Donc je ne sais pas vraiment comment tout ça pourrait se mettre en place, que ce soit sur le plan financier ou le reste (…). Tu peux le faire avec de jeunes joueurs à faire progresser, mais au final, ça en reviendrait au même. Il faut quand même pouvoir mettre des gars à côté de lui pour être compétitifs, et avoir des gars qui vont lui correspondre et qui pourraient l’aider à se battre pour un titre ».

Ce qui est sûr, c’est que le choix de Giannis Antetokoumpo aura des répercussions sur le reste du groupe, dont Bobby Portis, qui doit déterminer s’il active (ou pas) sa « player option » à 13.4 millions de dollars pour 2025/26.