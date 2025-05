Programme de la soirée | Les Celtics en mode survie, et les Warriors à la relance

Super nouvelle puisque la NBA propose deux rencontres en « prime time » ce week-end, et ce soir, on a droit à un sublime Game 3 entre les Knicks et les Celtics au Madison Square Garden. Malgré l’horaire (12h30 à New York), l’ambiance devrait être explosive et les places les moins chères étaient à 600 dollars au second marché. C’est à suivre à partir de 21h30 sur beIN Sports 2.

Puis, à 2h30, place au Game 3 entre les Wolves et les Warriors, avec pour Rudy Gobert et les siens, une mission : récupérer l’avantage du terrain. Ce sera à partir de 2h30 sur beIN Sports 1.