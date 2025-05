Il y avait déjà le MVP de la saison régulière en Euroleague, ainsi que le MVP du Final Four. Depuis cette année, il y a également le MVP des playoffs (soit en fait le meilleur joueur du play-in et des quarts de finale), et c’est Sasha Vezenkov qui décroche ce tout nouveau trophée !

Déjà élu MVP de l’Euroleague (saison régulière) en 2022/23, le Bulgare a en plus intégré la première équipe de la compétition pour la troisième fois de sa carrière (2022, 2023, 2025).

Comme pour les autres trophées remis par l’Euroleague, celui-ci s’appuie avant tout sur l’évaluation, Sasha Vezenkov affichant la meilleure (22.8) sur le début des playoffs grâce à sa grosse série face au Real Madrid. Et même s’il n’avait compilé que 10 points et 6 passes lors du Game 4 qui a envoyé son Olympiakos au Final Four, il avait été décisif lors de cette rencontre, en ayant contribué à 14 des 18 derniers points de son équipe pour valider la victoire.

Désormais, lui et ses coéquipiers, dont les Français Evan Fournier et Moustapha Fall, vont rejoindre Abou Dabi pour le dernier carré de la compétition, en compagnie du Fenerbahce, du Panathinaikos et de Monaco.

En espérant décrocher le quatrième titre du club dans l’histoire de la compétition, et le premier depuis 2013.