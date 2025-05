Jrue Holiday décroche également le trophée de la « justice sociale »

Un deuxième trophée en quelques jours pour Jrue Holiday. Tout juste lauréat (pour la deuxième fois de sa carrière) du « NBA Sportsmanship Award », soit le trophée de la sportivité remis au joueur « représentant le mieux les valeurs du sport sur le terrain, le comportement éthique, le fair-play et l’intégrité », le meneur reçoit cette fois le « Kareem Abdul-Jabbar Award », le prix qui récompense le joueur le plus impliqué dans la lutte pour la justice sociale, celui qui incarne et défend le mieux les valeurs d’égalité, de respect et d’intégration prônées par la NBA.

Préféré à Bam Adebayo (Miami), Harrison Barnes (San Antonio), Chris Boucher (Toronto) et CJ McCollum, également finalistes, le « combo guard » de Boston est récompensé pour l’action du fond créé avec sa femme, le « Jrue and Lauren Holiday Social Impact Fund ».

Depuis sa création, le « JLH Fund » a ainsi soutenu près de 200 entreprises à travers les États-Unis en distribuant plus de 5.3 millions de dollars en subventions. Des fonds issus du salaire de Jrue Holiday lors de la saison 2019/20, que le meneur de jeu avait promis d’utiliser pour lutter contre le racisme systémique et l’injustice économique.

Cinquième vainqueur du trophée

Ces fonds sont utilisés pour soutenir les entrepreneurs de la région de Boston issus de communautés sous-représentées parmi les chefs d’entreprise en leur fournissant jusqu’à 100 000 dollars de capital par entreprise, ainsi qu’un coaching et l’accès à des institutions de premier plan telles que le MIT, Harvard et l’université Suffolk.

« Depuis son entrée dans la ligue, Jrue Holiday s’est consacré à aider les autres dans les moments les plus difficiles et à promouvoir une société plus juste pour tous », a déclaré Mark Tatum, le bras droit d’Adam Silver. « L’altruisme qui caractérise son jeu est encore plus évident dans le travail qu’il accomplit avec sa femme Lauren en dehors du terrain afin de créer plus d’opportunités pour une génération de jeunes qui auraient pu être négligés. »

La NBA va ainsi offrir 100 000 dollars à la fondation de Jrue et Lauren Holiday pour qu’elle poursuive sa mission.

Jrue Holiday est le cinquième vainqueur de ce « Kareem Abdul-Jabbar Award », créé en 2020, après Carmelo Anthony, Reggie Bullock, Stephen Curry et Karl-Anthony Towns.