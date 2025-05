Déjà diminués, les Cavs ont été bousculés à tous les niveaux

Sonné. Donovan Mitchell reste plusieurs secondes au sol. L’arrière des Cavs vient de se faire dunker dessus par Aaron Nesmith sur une rare claquette après un lancer-franc manqué par Pascal Siakam. Cette action allait démarrer l’improbable retour des Pacers, menés de 7 points à 40 secondes du terme, et symboliser la bataille de l’intensité gagnée par les visiteurs.

« On s’est vraiment bien battus. On a tenu tête pendant une grande partie de la rencontre, mais on a manqué de carburant à la fin. On n’a pas réussi à creuser l’écart. Ils ont augmenté leur intensité physique, en agrippant, en retenant, et on n’arrivait plus à bouger. C’était dur », commente Kenny Atkinson, faisant à plusieurs reprises cette énumération. Et finissant pas dire que des fautes avaient été commises.

« Franchement (rire) ! Mais ce sont les playoffs, je ne vais pas m’en plaindre, les arbitres ont fait du bon boulot. On doit jouer malgré ça, on n’avait plus de force », dit encore le coach. Ce dernier, pour la défense de ses joueurs, rappelle que Cleveland s’est présenté en étant très diminué pour cette deuxième manche.

Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter – soit plus de 40% des points de l’équipe – étaient tous absents. Pas simple donc, de tenir jusqu’au bout avec une rotation à huit joueurs, dont certains pas vraiment habitués à un temps de jeu important dans pareil contexte.

Se focaliser sur le Game 3

« Je pense qu’on a mieux joué qu’eux, c’est ça qui est frustrant dans ce match. On a pris de mauvaises décisions près du cercle, des balles perdues. Quelques mauvaises décisions, à mon avis. Ça a contribué à l’effondrement », poursuit Kenny Atkinson qui explique avoir dû brûler plusieurs temps-morts sur la fin parce que son équipe ne parvenait pas à effectuer la remise en jeu.

L’enjeu de l’intensité, les Pacers l’ont bien compris. « Si une équipe joue avec ce niveau d’intensité, de cohésion et de physique, et que le public est derrière elle comme c’était le cas, elle va vous botter les fesses. Et ils nous ont botté les fesses pendant un bon moment », remarque Rick Carlisle dont la formation a compté jusqu’à 20 points de retard. Avant d’inverser totalement les courbes, jusqu’à ce final encore impressionnant.

Menés 2-0 après deux matchs à domicile, les Cavs sont dos au mur au moment de se déplacer dans l’Indiana. « On a assez de talent pour aller gagner le Game 3. Ce tout ce qui compte : le Game 3, pas le match 4 », termine Kenny Atkinson qui espère pouvoir allonger sa rotation en retrouvant au moins une partie de ses trois cadres absents.