BJ Armstrong devient assistant GM aux Kings

Passer d’agent à dirigeant est devenu fréquent en NBA, et c’est au tour de BJ Armstrong de franchir le pas puisque le Sacramento Bee annonce qu’il rejoint la direction des Kings comme assistant GM. L’ancienne gueule d’ange des Bulls, triple champion NBA, sera donc le bras droit du nouveau GM Scott Perry, et ce n’est pas un hasard puisque les deux sont très proches, au point d’avoir monté un podcast commun, The Hoop Genius.

Aujourd’hui âgé de 57 ans, BJ Armstrong connaît déjà le métier puisqu’après sa carrière de joueur, il avait rejoint l’organigramme des Bulls comme assistant du vice-président de l’époque, Jerry Krause, puis comme scout.

Ensuite, il était devenu consultant pour ESPN, agent pour le groupe Wasserman, et il s’est surtout fait connaître comme représentant de Derrick Rose, puis de Bismack Biyombo, JaVale McGee et Josh Jackson. Mais aussi d’Alex Morgan dans le football.