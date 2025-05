La Jordan Tatum 3 ose le rose

En pleine bataille des playoffs, à la lutte pour défendre le titre des Celtics, Jayson Tatum va peut-être s’offrir une touche de douceur au cours de ses prochains matchs en portant ce nouveau coloris 100% rose de sa troisième chaussure signature, la Jordan Tatum 3.

La tige, composée de différents revêtements, et la semelle optent ici pour plusieurs tons de rose, délimitées par des bandes blanches. Avec les finitions habituelles, comme le logo « JT » sur la languette ou le numéro 0 à la base du talon, on peut également lire « Put ’em in a blender » sur les deux tirettes.

La Jordan Tatum 3 « Pink » devrait sortir le 12 mai aux États-Unis au prix de 125 dollars.

Notre verdict de la Jordan Tatum 3 Jordan Brand a développé une identité forte autour de la ligne signature de Jayson Tatum depuis deux ans. L’engouement n’étant pas forcément au rendez-vous au niveau du public, la marque au « Jumpman » a essayé d’innover en revoyant son design pour présenter une tige toujours plus soignée. La « cage » latérale qui incarnait la spécificité des deux premiers modèles a cette fois été atténuée pour tendre vers un style un peu plus classique. L’aspect dynamique de la semelle avec sa mousse en Cushlon 3.0 se fait sentir, mais le confort est également là, à l’avant du pied mais aussi au niveau du talon, pour un rendu global plutôt très agréable au regard de ce que fait la concurrence sur ce point. La paire accroche parfaitement au sol et garantit d’accompagner au mieux les départs les plus explosifs. Autant de points positifs qui font de cette Jordan Tatum 3 l’un des modèles les plus fiables du marché.

(Via NiceKicks)