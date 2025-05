Pendant que la conférence Est débute son second tour avec le Game 1 entre les Cavaliers et les Pacers, tous les regards seront tournés vers le Toyota Center où les Rockets reçoivent les Warriors dans un Game 7 somptueux et indécis. Le vainqueur défiera les Wolves en demi-finale de conférence.

La très bonne nouvelle, c’est que ce « double header » est à suivre à partir de minuit sur beIN Sports 1.