Mike Conley Jr. : « C’est le Rudy qui peut te faire gagner un titre »

Les Wolves vont enfin connaître le nom de leur futur adversaire en demi-finale de conférence. Il s’agira des Rockets ou des Warriors, et ça aura son importance pour le groupe puisqu’ils débuteront à l’extérieur si c’est Houston qui s’impose dans le Game 7, ou à domicile s’il s’agit de Golden State. En attendant, les partenaires de Rudy Gobert récupèrent de la série face aux Lakers, et le Français ne se prend pas trop la tête sur l’identité de son futur adversaire. Si c’est Houston, il aura beaucoup de boulot dans la raquette. Si c’est Golden State, ce sera du « small ball » comme les Lakers.

« Je suis prêt à tout, » a déclaré le Français après la reprise de l’entraînement samedi. « Je pense que c’est surtout une question de travail et de ce que j’apporte à l’équipe des deux côtés du terrain. En playoffs, il faut s’adapter à ce que l’adversaire propose, donc je ferai de mon mieux pour être prêt à tout. »

Après 14 points en quatre manches, Gobert a explosé dans le Game 5 avec ses 27 points et 24 rebonds ! Les Lakers avaient décidé de sortir Jaxson Hayes de la rotation, et ils ont été sérieusement punis… « C’est le Rudy qui peut te faire gagner un titre, » assure Mike Conley Jr., qui jouait déjà avec lui à Utah. « Quand tu as cet état d’esprit d’aller chercher chaque rebond, de faire chaque contre, de gêner chaque joueur au cercle, c’est ce dont on avait besoin. Il est arrivé au moment le plus crucial de notre saison. »

Des outsiders en permanence

Pour Gobert, ce n’est pas un hasard si ses coéquipiers étaient particulièrement contents pour lui. « On a beaucoup de gars qui sont des outsiders, » a déclaré Gobert. « Ils ont été sous-estimés tout au long de leur carrière. Je pense à des gars comme Julius par exemple, Mike Conley… Évidemment, Ant est une jeune superstar qui a encore beaucoup à prouver. Mais on a un groupe de joueurs à qui on n’a jamais rien donné. »

Et des joueurs dont beaucoup doutent encore. « Notre motivation est la même depuis le premier jour. Chaque match est unique. Et notre motivation vient du fait que beaucoup de gens doutent de nous, en dehors de notre groupe » conclut Conley. « Comme Ant l’a dit, on n’était pas censés gagner, on n’était pas censés faire quoi que ce soit en playoffs. Donc quand on entre sur le terrain demain, c’est à ça qu’on pense dès qu’on met un pied sur le parquet. On va tout donner. »