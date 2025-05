La saison des Clippers est désormais terminée, après la lourde défaite dans le Game 7 à Denver. Mais il restera un très bon point : l’Intuit Dome, leur nouvelle salle, et le « Wall » qui a marqué les esprits des fans et même des adversaires.

« C’est très bruyant. J’adore ce qu’ils ont fait dans ce domaine. La NBA a besoin de plus de chose comme ça, de plus de créativité », expliquait David Adelman, alors que les chiffres montrent que ce mur des supporters a eu un impact pour faire baisser le taux de réussite des adversaires.

Dès lors, pour le match le plus important de la saison, Steve Ballmer avait fait les choses en grand. Le propriétaire des Clippers s’est débrouillé pour déplacer une partie du « Wall » dans la Ball Arena de Denver. Il a récupéré plus d’une centaine de places (entre 120 et 130 selon les médias américains) et pas des moindres : elles étaient derrière un panier, celui sur lequel les Nuggets allaient attaquer en seconde période.

On a dit « récupérer » mais Steve Ballmer a évidemment sorti le chéquier pour obtenir autant de sièges au nez et à la barbe des fans des Nuggets et surtout à cet endroit. Le propriétaire des Clippers peut se le permettre. Et ça fait plaisir aux fans.

« Le Wall est devenu un phénomène international », explique Sam Dash, un fan de Los Angeles, qui était du déplacement. « Tout le monde en parle. Venir à Denver, c’est comme une célébration du Wall, qui a été une telle réussite. »