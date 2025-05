Draymond Green trouve que Steven Adams campe dans la raquette

Pas le dernier pour jouer avec les règles et leur application, en témoignent ses écrans parfois très limites, Draymond Green trouve que Steven Adams passe beaucoup trop de temps dans la raquette.

« Il a un énorme impact. Il fait un gros travail au rebond offensif et il fait un gros travail sur le plan défensif » admet l’intérieur de la Baie. « J’aimerais juste qu’on lui siffle parfois des trois secondes. Parce qu’il reste tout le temps dans la raquette, toute la possession et c’est extrêmement compliqué de le bloquer au rebond. »

Surtout que Draymond Green lui rend 13 centimètres (1m98 contre 2m11) et au moins 16 kilos (104 contre 120).

« Il est tellement fort… En plus, il pèse 18 ou 22 kilos de plus que moi, il fait 15 centimètres de plus et il reste constamment dans la raquette donc c’est compliqué de le bloquer. J’espère que les arbitres lui siffleront au moins une fois des trois secondes lors de la prochaine rencontre. Mais oui, il fait un boulot remarquable. »

L’appel est lancé. Il faut dire que chaque détail compte en playoffs, en particulier dans un Game 7, et que si la déclaration de Draymond Green permet aux Warriors de récupérer une ou deux possessions au prochain match, ce sera toujours ça de gagné pour une équipe de Golden State qui a gâché ses deux premières balles de match…

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.