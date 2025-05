La LeBron 22 explore le monde de Bryce James

Bronny James est entré dans la lumière cette saison en intégrant l’effectif des Lakers, ce qui lui a offert l’opportunité de jouer avec son père LeBron James au sein de la NBA. La suite ? Ce sera peut-être Bryce James, son deuxième fils, qui l’écrira également dans la Grande Ligue.

Pour l’instant, le fiston de 17 ans continue de se faire la main au lycée en attendant de rejoindre les Wildcats d’Arizona à la rentrée en NCAA. Le « King » a profité de ce coloris « Bryce’s World » de la LeBron 22 pour le mettre lui aussi à l’honneur. On retrouve un cocktail explosif de couleurs, avec une dominante vert clair sur la tige et vert foncé pour habiller le col et la languette, avec une semelle bleu marine et rose qu’on retrouve aussi sur la tige.

La LeBron 22 « Bryce’s World » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.