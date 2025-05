Dyson Daniels pense pouvoir être MIP… deux années de suite

« Meilleure progression, indéniablement », écrivent les Hawks sur leurs réseaux en réaction au trophée de MIP remporté par leur arrière, Dyson Daniels. Comme pronostiqué, l’arrière d’Atlanta a été récompensé pour sa poussée statistique et son changement de dimension depuis qu’il a quitté les Pelicans, après avoir été impliqué dans l’échange contre Dejounte Murray.

« Ce n’est que ma troisième année dans la ligue. Les deux premières à La Nouvelle-Orléans, j’ai eu l’impression de ne pas vraiment être moi-même là-bas, de m’être un peu effacé. Donc, pour cette troisième année, je voulais vraiment m’imposer et montrer de quoi j’étais capable. C’est juste un petit pas dans la bonne direction cette saison, et je sens que j’ai encore beaucoup plus en moi », livre le joueur de 22 ans sur le plateau de TNT.

Malgré son statut de 8e choix de la Draft 2022, il avait eu beaucoup de mal à s’exprimer à NOLA. Au point d’être relégué loin dans les rotations lors des playoffs 2023. Lui-même dit n’avoir pas été convaincu par ses performances de l’époque. Débarquer en Géorgie était l’occasion pour lui de prendre un nouveau départ.

« En arrivant à Atlanta, j’ai eu l’opportunité de repartir sur de nouvelles bases, de décrocher ce poste de titulaire au poste 2, et de jouer avec une bonne équipe. Tout repose sur le bon état d’esprit : travailler dur pendant l’intersaison, faire une bonne campagne olympique, puis arriver et jouer avec agressivité. Être moi-même et ne pas avoir peur de faire des erreurs », énumère celui qui avait montré de bonnes choses à Paris avec la sélection australienne.

Le All-Star Game en vue aussi

Fort de cette expérience olympique, le natif de Bendigo a connu une belle progression statistique, passant de 5.8 points, 3.9 rebonds, 2.7 passes et 1.4 interception à 14.1 points, 5.9 rebonds, 4.4 passes et 3.0 interceptions ! Et s’offrant ainsi des records au niveau des ballons volées et se positionnant comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Mais l’intéressé ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Je crois vraiment que je peux gagner ce trophée deux fois, parce que je sais que j’ai encore tellement plus à montrer dans cette ligue, et encore beaucoup de progrès à faire », se fixe l’ambitieux arrière.

Remporter ce trophée deux fois n’est jamais arrivé dans l’histoire de la ligue, encore moins deux années de suite. On se souvient toutefois que Giannis Antetokounmpo avait remporté ce titre de MIP en 2017 en ayant échoué à la 3e place l’année précédente.

Dans tous les cas, Dyson Daniels entend franchir un nouveau cap l’année prochaine et se fixer de nouveaux objectifs. Parmi lesquels, devenir All-Star. « Je veux être un joueur qui contribue à gagner des titres. Donc je place la barre haut. Maintenant, il faut y aller et concrétiser », termine-t-il.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.