Le New York Liberty se réjouit du grand retour de Marine Johannès !

La WNBA et le New York Liberty peuvent se frotter les mains : Marine Johannès est bel et bien de retour ! La Française est arrivée cette semaine, au troisième jour du « training camp » de la franchise championne en titre. Elle va ainsi pouvoir retrouver à une formation dans laquelle elle avait évolué il y a deux ans, après avoir passé son tour l’an dernier, afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

En plus d’incarner le « French Flair » par ses inspirations géniales et son jeu spectaculaire, Marine Johannès a le talent pour booster la popularité de la ligue, aux côtés de phénomènes comme Caitlin Clark, Paige Bueckers, Angel Reese ou le tandem Ionescu-Stewart qui évoluera encore à ses côtés au Liberty. « MJ » est également connue outre-

Pour sa coach, Sandy Brondello, c’est surtout une autre créatrice qui va aider à fluidifier le jeu de son équipe.

« Je veux que Marine revient et qu’elle soit elle-même. C’est tout. Quand des joueuses jouent de façon aussi instinctive comme elle le fait, tu lui laisses juste la liberté de jouer, et d’apprendre. On regardera ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais on ne se préoccupera pas du fait qu’elle peut scorer ou rater », a-t-elle déclaré.

Tout le monde sait de quoi « MJ » est capable…

Pour mettre toutes les chances du bon côté, l’arrière tricolore va donc prendre part à la quasi-intégralité du « training camp ». Une grande première alors qu’elle était arrivée en cours de saison en 2019, 2022 et 2023.

« On veut qu’elle prenne le temps d’être à l’aise avec les gens ici, qu’elle puisse les connaître. Tout ça a un peu changé par rapport à la dernière fois qu’elle est venue, il y a deux ans, même si le côté familier est toujours là, bien sûr, entre le staff et certaines joueuses. On sait de quoi elle est capable, et même les nouvelles, elles le savent. Donc elle est arrivée comme elle est. Elle va être énervée si elle rate des tirs, mais on veut qu’elle continue de les prendre », a ajouté Sandy Brondello.

L’ancienne internationale australienne ne s’inquiète pas vraiment de la capacité de la Française à se réintégrer dans le collectif du Liberty. Une fois que les principes de base seront digérés, le talent fera le reste !

« Il y a l’aspect défensif, la façon dont on joue, nos déplacements, le positionnement… Mais rien n’a changé en profondeur, la ligne directrice reste de regarder comment obtenir le meilleur tir possible. On veut prendre beaucoup de tirs à 3-points, et c’est une super créatrice, c’est une autre facilitatrice. On a Sabrina Ionescu, Natasha Cloud, Breanna Stewart… Donc on va pouvoir aller dans la peinture. Marine peut jouer avec ou sans le ballon en main. Et puis, il faudra défendre sur elle », a ajouté Sandy Brondello.

L’année de la maturité

L’autre point positif, c’est l’expérience que Marine Johannès a pu acquérir depuis son dernier passage en WNBA. Il y a eu les Jeux Olympiques de Paris 2024, puis une première aventure hors de France en Europe, du côté de Mersin.

« Elle arrive de Turquie, elle est un peu sortie de son confort de la ligue française, je pense que ça l’aide à progresser. Et puis Marine a 30 ans maintenant. Ça fait partie du fait de gagner en maturité en tant que personne et que basketteuse. Donc on est heureuses de la retrouver, on est enthousiastes à l’idée de la réintégrer ».

La suite va arriver très vite avec deux matchs de pré-saison, dont un contre le Connecticut Sun de Rachid Méziane le 9 mai. La saison régulière débutera une semaine plus tard avec un premier choc à domicile face aux Las Vegas Aces.