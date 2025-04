Difficile de passer à côté de l’entrée en playoffs réussie de Kawhi Leonard. C’est ainsi l’occasion pour New Balance de mettre en avant la Kawhi 4, avec laquelle il a effectué son retour cette saison. Ces derniers temps, c’est le coloris « Wave » en bleu ciel qui est sorti du lot et que l’ailier des Clippers a notamment porté lors du Game 4 face aux Nuggets.

La tige aux tons bleu ciel est complétée de fines touches en orange et blanc. L’inscription « Kawhi » figure en orange sur le talon. Le « N » de New Balance sur le col et le numéro 2 de Kawhi Leonard ressortent en blanc. La semelle intermédiaire en bleu ciel, noir, blanc et orange comporte deux unités d’amorti FuelCell et une plaque en fibre de carbone. Elle est assortie d’un revêtement extérieur en caoutchouc translucide.

Le modèle comme le coloris ont tout d’une franche réussite. La Kawhi 4 « Wave » a ainsi été commercialisée ce week-end aux Etats-Unis pour le prix de 160 dollars. Reste à espérer que le coloris franchisse l’Atlantique afin d’être commercialisé en Europe dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)