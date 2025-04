Le Top 10 de la nuit | Anthony Edwards s’éclate face aux Lakers

Anthony Edwards est d’abord du mauvais côté de l’action dans ce Top 10, en se faisant contrer par LeBron James. Mais le contre le plus impressionnant est peut-être celui de Damian Lillard sur Pascal Siakam. Pourtant, l’intérieur des Pacers domine le meneur des Bucks d’une vingtaine de centimètres.

Le podium est 100% Wolves avec le dribble qui fait mal et le shoot à 3-pts de Donte DiVincenzo puis les deux dunks d’Edwards. Le premier, après un contre de Rudy Gobert, puis le plus beau, le second, face à Luka Doncic ligne de fond.