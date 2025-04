Draft 2025 | Les Rockets gagnants du tirage au sort…

Dimanche, la NBA a procédé au tirage au sort pour départager cinq égalités entre des équipes ayant terminé la saison régulière avec des bilans identiques. Objectif : déterminer l’ordre de sélection pour la Draft 2025 pour les formations classées de la 15e à la 30e place, mais aussi le nombre de chances de décrocher le gros lot le soir de la « lottery« .

Ainsi, les Suns (36v-46d) devancent les Blazers, qui avaient terminé avec le même bilan. Ce qui profite en fait aux Rockets, qui avaient récupéré le premier tour des Suns… Même chance pour les Mavericks (39-43) à égalité avec les Bulls. Pour leur part, les Kings (40-42) ont remporté le tirage face aux Hawks. Cela ne se joue qu’à quelques dixièmes mais ça peut peser…

Dans un tirage au sort à trois, les Grizzlies (48v-34d) devancent les Bucks, puis les Warriors. Enfin, dans le wagon des équipes à 50 victoires (et 32 défaites), les Lakers ont plus de chances, que les Pacers, les Clippers et les Nuggets.

Au final, voici l’ordre pour la « lottery », avec le pourcentage de chances de choisir en premier.

Équipe Bilan % 1er choix 1 Utah Jazz 17–65 14,0 % 2 Washington Wizards 18–64 14,0 % 3 Charlotte Hornets 19–63 14,0 % 4 New Orleans Pelicans 21–61 12,5 % 5 Philadelphia Sixers* 24–58 10,5 % 6 Brooklyn Nets 26–56 9,0 % 7 Toronto Raptors 30–52 7,5 % 8 San Antonio Spurs 34–48 6,0 % 9 Houston Rockets (via Suns) 36–46 3,8 % 10 Portland Blazers 36–46 3,7 % 11 Dallas Mavericks 39–43 1,8 % 12 Chicago Bulls 39–43 1,7 % 13 Sacramento Kings 40–42 0,8 % 14 Atlanta Hawks 40–42 0,7 %

*Si les Sixers sortent du Top 6, leur choix deviendra la possession du Thunder.