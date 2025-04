Une Sabrina 2 couleur… Grinch !

L’engouement se confirme presque chaque mois autour de la Sabrina 2 de Sabrina Ionescu. Le rythme avec lequel la marque à la virgule continue de sortir de nouveaux coloris est notamment un signe qui ne trompe pas, alors que le modèle fait partie du programme « Nike By You », qui permet à chacun de customiser sa propre paire.

Voici donc un nouveau coloris qui ne risque pas de passer inaperçu. Attendu dans les prochaines semaines, il se distingue notamment par sa tige en vert fluo, lui donnant un petit air « Grinch », et des finitions en gris, sur le talon et au niveau de la languette, où ressort également le logo de la joueuse du New York Liberty. Un « Swoosh » apparaît en blanc sur l’empeigne, l’autre en gris. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en jaune.

Voici quelques clichés en attendant une date de sortie officielle de cette Sabrina 2, vendue entre 104 et 140 euros sur Basket4Ballers selon les 11 coloris disponibles.

(Via SneakerNews)