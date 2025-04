Doc Rivers : « On ne mettra pas Damian Lillard en danger »

Si Doc Rivers ne pourra pas aligner Damian Lillard pour le Game 1 du premier tour contre les Pacers, le coach des Bucks sait désormais que les chances d’avoir son meneur de jeu pour cette série deviennent de plus en plus importantes. En effet, l’ancien de Portland ne prend plus d’anticoagulants et peut s’entraîner avec contact, et il a même déjà fait du 3-contre-3 cette semaine.

« Il a tout fait, sans limitation du tout, sauf pour ses poumons », résume Doc Rivers après l’entraînement de jeudi. « Je ne connais pas l’aspect médical des choses, seulement l’avis des médecins qui m’ont dit que c’était fait en toute sécurité. On ne mettra pas Damian en danger, rien ne mérite qu’on le fasse. »

D’un probable forfait à un retour rapide

Le principal souci pour la star, si sa thrombose veineuse profonde au mollet droit est bien derrière elle, c’est désormais de retrouver ses jambes et son rythme après un mois au frigo. Son dernier match date en effet du 18 mars.

« On ne rattrape pas ce temps en revenant d’un coup. Cela va prendre du temps », précise Doc Rivers. « Ce n’est pas comme s’il était blessé et pouvait bosser physiquement. Il était blessé, c’est comme ça qu’on disait, mais sans pouvoir travailler, et c’est dur. »

Mais l’essentiel est ailleurs : un retour est possible. « Cela aurait pu mettre fin à sa carrière et avoir de grandes chances de le voir jouer en playoffs, c’est une aubaine », se réjouit l’ancien coach des Celtics et des Clippers. « Il est revenu si vite. On est passé de 99% de chances qu’il soit forfait à des signes vraiment positifs désormais qu’il va être avec nous. »

Dès lors, comme le dit Kevin Porter Jr, « Game 1, 2 ou 3, peu importe » le moment de la série où Damian Lillard pourra retrouver ses coéquipiers, car on « sera heureux qu’il revienne, c’est certain ».