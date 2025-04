La Ja 2 aura aussi son coloris « Scratch »

« From The Scratch », ce coloris de la ligne signature de Ja Morant a été un hommage réussi aux Grizzlies de Vancouver, là où la franchise est née en 1995 avant de migrer vers Memphis en 2001. Le coloris « Scratch » en vert turquoise noir et rouge avait ainsi été l’un des succès de la Nike Ja 1 l’an dernier.

C’est donc tout naturellement que Nike va renouveler l’opération sur la Ja 2. Le coloris est pratiquement identique, avec une tige turquoise, ici flanquée d’un « Swoosh » en rouge et des mêmes traces de griffes de Grizzly en noir sur l’empeigne. L’ensemble repose sur une semelle blanche. Parmi les finitions, le logo du joueur apparaît en doré sur la languette.

La Nike Ja 2 « Scratch » est annoncée pour le 1er mai sur le sol nord-américain. Ja Morant sera-t-il encore en lice dans la course aux playoffs ? On ne va pas tarder à le savoir !

Notre verdict de la Nike Ja 2 On ne peut que se réjouir de voir que Ja Morant a retrouvé le droit chemin après une période extrasportive compliquée. Tout est rentré dans l’ordre, et même si elle revient de loin, la Nike Ja 2 a fini par voir le jour. Nike a choisi de rester en terrain conquis en proposant le même modèle au niveau technique afin de rester parmi les chaussures de référence de sa catégorie de prix. La Nike Ja 2 dispose ainsi du même dynamisme au niveau de sa semelle, d’une traction optimale et d’un maintien parfait, comme c’était déjà le cas sur sa première chaussure signature. La formule a de quoi contenter le joueur et ses fans, même si on peut regretter un petit manque d’originalité au niveau du design, la où le « Swoosh » de la Ja 1 semblait avoir fait mouche. Les bases de la collection Nike Ja sont en tout cas à nouveau solides, et c’est déjà une très bonne nouvelle.

(Via SneakerNews)